Soudan: trois humanitaires de l'ONU tués au Darfour

Trois humanitaires du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués dans les combats au Soudan, annonce dimanche l'émissaire de l'ONU dans ce pays d'Afrique du Nord-Est sous les feux croisés depuis plus de 24 heures de l'armée et de ses rivaux paramilitaires.







Ils ont été tués "samedi en accomplissant leur travail au Darfour-Nord", dans l'ouest près du Tchad, qui a fermé sa frontière samedi à cause des violences, précise dans un communiqué Volker Perthes. Il ajoute que des "bâtiments humanitaires auraient été touchés et d'autres pillés au Darfour", bastion historique des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", gagné par les combats entre armée et paramilitaires.