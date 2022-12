Campagne pour les Législatives au Bénin : Les médias autorisés à signer des contrats avec les partis

Les médias autorisés à signer des contrats avec les partis

Le Bénin organise le 08 janvier 2023, les élections législatives pour renouveler les membres de son parlement. La campagne démarre le 23 décembre prochain à minuit pour prendre fin à seulement deux jours du scrutin. Pendant cette période, la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication a autorisé les médias à signer des contrats avec les partis politiques. Il s’agit essentiellement des organes de presse reconnus par l’instance de régulation. Cette innovation se retrouve dans la décision de la HAAC portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections législatives du 08 janvier 2023.







La campagne officielle On y lit que « tous les médias de masse reconnus par la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la communication peuvent ou non signer des contrats avec les partis politiques. Les émissions résultants desdits contrats ne seront pas diffusées dans les tranches horaires de la campagne médiatique officielle ». En effet, des médias de masse sont retenus par la HAAC pour participer à la campagne officielle des élections législatives de janvier 2023. Chaque parti politique en lice bénéficie de programmes d’émissions radiotélévisées dénommées : le magazine « Parole aux Partis Politiques » et « Le Débat ».





Le Magazine est prévu pour durer 20 minutes quotidiennement pour chaque parti politique. Quant au Débat, il dure 90 minutes et est organisé entre les partis politiques en lice. Cette émission sera réalisée 7 fois pendant la campagne électorale. Rappelons qu’il y a 7 partis politiques en lice pour ce scrutin.