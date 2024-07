Soupçons de biens mal acquis: le président du Tchad Mahamat Idriss Déby visé par une enquête en France

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier (PNF) en janvier pour détournement de fonds publics et recel "concernant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno", a-t-on appris mardi de source proche du dossier.







Les investigations sur ces soupçons de biens mal acquis, confiées à l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), ont été lancées à la suite d'un article de Mediapart en décembre 2023 qui faisait état de plus de 900.000 euros dépensés à Paris par l'homme fort du Tchad en costumes, chemises et autres vêtements de luxe grâce à des versements reçus d'une société tchadienne via une banque.