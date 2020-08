STABILITÉ, CE FAUX NEZ DU REFUS DE L'ALTERNANCE

Le mot « stabilité » revient comme une ritournelle dans la bouche des diplomates en ces temps incertains où les Africains tentent tant bien que mal de préserver les acquis démocratiques du début des années 1990. On les comprend. Dans leur esprit, stabilité est synonyme de paix, et la paix est bien plus précieuse que le reste. Au nom de cette vertu cardinale, les démocrates sont invités à réduire leurs prétentions et les apôtres de la liberté, à se restreindre.





De bonnes intentions pour l'enfer





La communauté internationale tient coûte que coûte à éloigner le continent du spectre désolant des guerres civiles et des sécessions. C'est une bonne intention, sauf que les Africains ne comptent plus les enfers que pavent les bonnes intentions de l'ONU, de l'Union africaine ou de la Cedeao. Tout n'est pas rose du côté de nos grands commis de New York et d'Addis-Abeba, c'est le moins que l'on puisse dire, et ce terme de stabilité qui leur est si cher mérite d'être pris avec des pincettes. La stabilité que l'on nous a servie jusqu'ici a une forte odeur d'immobilisme. En général, elle ne repose pas sur un système, mais sur un individu maintenu au pouvoir soit par les armes, soit par le tripatouillage institutionnel.