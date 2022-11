Suspension de l’aide française : “Un non-événement", selon le Premier ministre malien

La France a décidé, le 16 novembre 2022, de suspendre l'aide publique au développement à destination du Mali. Les autorités maliennes jugent “fallacieux” les motifs avancés par la France, en l’occurrence la coopération militaire Mali-Russie, et les risques de détournement de cette aide.







"Le Gouvernement de la Transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non événement. Le Gouvernement de la Transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali", lit-on dans un communiqué signé par le Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Premier ministre par intérim, Colonel Abdoulaye Maiga.





En effet, depuis février 2022, la France avait notifié la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali.