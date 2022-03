Suspension de Rfi et de France 24 au Mali : Les mises en garde du directeur du Cigma à ses agents

Le Cigma met en garde sur la suspension de la Rfi et France 24

Le gouvernement de la République du Mali a engagé une procédure, conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali, pour suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la diffusion de Rfi en ondes courtes et en Fm, et de la télévision France 24, ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Ceci, après avoir rejeté «catégoriquement des fausses allégations contre les vaillantes Fam 2» qu’auraient diffusées les organes en question.





Face à cette mesure, le Centre d’information gouvernementale du Mali (Cigma) a pris les devants afin de convaincre ses collègues sur cette décision prise. Ainsi, il a publié un communiqué à l’intention de tous les acteurs de la communication gouvernementale.





«Le gouvernement vient de décider, souverainement, d'engager la procédure pour ‘’suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la diffusion de Rfi en ondes courtes et en Fm, et de la télévision France 24, ainsi que toutes leurs plateformes digitales, sur toute l'étendue du territoire national’’.





Subséquemment, le gouvernement interdit aux médias nationaux (à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'informations et journaux maliens), la reprise des contenus publiés et diffusés de Rfi et de France 24, informe le directeur du Cigma, Sambi Touré.





«Au service de l'État, nous ne sommes pas des journalistes tenus à une confraternité, mais des…»





Selon lui, «en tant qu'acteurs de la communication gouvernementale, notre mission est de rendre visibles et lisibles les actions et les prises de position du gouvernement». «Pour ce faire, nous nous devrions de partager celles-ci, afin de mieux les diffuser auprès de notre opinion publique et de l'opinion publique internationale. Au service de l'État, nous ne sommes pas des journalistes tenus à une confraternité, mais des communicateurs au service d'un pays en crise, qui doit tout faire pour conjurer les démons de la haine ethnique, religieuse et régionale», a déclaré le Dg du Cigma.





Sambi Touré d’inviter «chacun et chacune à faire preuve d'une grande vigilance et d'une perspicacité au bénéfice de l'action gouvernementale».