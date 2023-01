Tchad: 20 morts dans la collision entre un car et un camion

20 morts dans la collision entre un car et un camion au Tchad

Vingt personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre du Tchad quand leur car a heurté à grande vitesse un camion en panne sur la chaussée, a annoncé le ministère des Transports.





L'accident, qui a également fait sept blessés dont deux "dans un état critique", s'est produit à environ 500 km à l'est de la capitale N'Djamena, dans une zone désertique à 35 km de la localité d'Oum-Hadjer, selon un communiqué du ministère.





L'autocar d'une agence de transports de N'Djamena avait quitté la capitale jeudi à destination de la ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, "avec à son bord 31 personnes", selon ce texte. La collision est survenue peu avant minuit: le bus a heurté un gros camion "tombé en panne et stationné sur la chaussée".





"Selon les premiers éléments de l'enquête, les causes identifiées sont le non-respect des règles de sécurité routière en cas de panne d'un véhicule, l'excès de vitesse (...), la fatigue et l'imprudence du chauffeur" du car, assure le ministère.





Dix-huit personnes sont décédées sur place et deux à l'hôpital d'Abéché, la troisième ville du pays, où les blessés avaient été transportés.