[Video-Journal d'Afrique] Tchad : après des années d'exil, Timan Erdimi et Mahamat Nouri rentrent au pays

Tchad : après des années d'exil, Timan Erdimi et Mahamat Nouri rentrent au pays

À deux jours de l'ouverture d'un dialogue national plusieurs fois reporté, Timan Erdimi et Mahamat Nouri, deux importants chefs rebelles tchadiens en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno, sont rentrés jeudi à N'Djamena. Mamadou Djimtebaye a suivi leur retour pour France 24.









Deux jeunes Guinéens de 17 et 19 ans ont été tués par balle mercredi lors d'une journée de contestation contre les militaires au pouvoir. Des dizaines de personnes ont affronté à coups de pierres les policiers et les gendarmes dans la banlieue de Conakry. Le point avec notre correspondant Malick Diakité.





Les pompiers en Algérie ont lutté jeudi contre une vingtaine de feux de forêt liés à la sécheresse et à une chaleur intense, qui ont tout ravagé sur leur passage faisant au moins 38 morts, dont des familles piégées dans un autocar.





Les élections législatives du mois dernier au Sénégal ont été les plus disputées de l'histoire du pays. Le pouvoir a sauvé de justesse sa majorité au parlement. La scène politique a été en grande partie reconfigurée. La coalition d'opposition Yewwi Askan Wi a réussi à élire une vingtaine de députés totalement méconnus du grand public. De jeunes hommes, novices en politiques ont également réussi à faire leur entrée au parlement avec comme objectif, révolutionner la pratique politique au Sénégal. Nos reporters Elimane Ndao et Sam Bradpiece sont allés à leur rencontre.