Tchad : Idriss Déby Itno en 13 dates

Naissance à Berdoba (nord-est du Tchad) dans une famille musulmane.Idriss Déby entre en rébellion aux côtés de Hissène Habré, ancien Premier ministre tchadien, qui le nomme commandant en chef des Forces armées du nord (FAN).Toujours aux côtés de Habré, Déby participe au renversement du régime de Goukouny Weddeye. Hissène Habré devient président de la République.Idriss Déby, alors conseiller de Habré pour la Défense et la sécurité est soupçonné de complot par la présidence tchadienne. Il fuit au Soudan.A la tête du Mouvement patriotique de salut (MPS), qu’il a créé plus tôt dans l’année, Idriss Déby s’empare de Ndjamena le 1er décembre et chasse Habré du pouvoir. Le 4 décembre, il devient président du Conseil d’Etat.Idriss Déby est désigné président de la République par le MPS. Dans les premiers temps de son mandat, il fait adopter le pluripartisme avant qu’une conférence nationale, tenue en 1993, ne donne au pays des institutions provisoires.Idriss Déby est élu à la présidence lors du premier scrutin pluraliste au suffrage universel organisé au Tchad, suite à l’adoption de la Constitution de 1996. Il bat Abdelkader Wadal Kamougué avec 69,09% des voix au deuxième tour. Ce mandat sera marqué, à partir de 1998, par une rébellion du Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT) dans le Tibesti (nord).Idriss Déby remporte l’élection présidentielle dès le premier tour avec 63,17% des voix.Alors que le Tchad est devenu producteur de pétrole un an auparavant, Idriss Déby fait modifier la Constitution. La limitation à deux mandats présidentiels est supprimée pour lui permettre de se représenter. Le texte est adopté à main levée, par 123 voix pour, 0 contre et une abstention, alors que les députés de l’opposition ont refusé de prendre part au vote.Idriss Déby est réélu président de la République du Tchad pour la troisième fois. Il s’impose au premier tour avec 77,53% des suffrages. Cette élection intervient dans un climat de crise : en avril, une offensive rebelle sur Ndjamena avait été repoussée par les forces loyalistes. Les relations diplomatiques avec le Soudan avaient alors été rompues, le Tchad soupçonnant l’implication de son voisin. Cette rébellion s’était appuyée sur une vague de désertions dans l'armée durant l’année précédente. Les mutins s’étaient retranchés dans l'est du pays, proche du Soudan.La plus importante attaque rebelle contre le régime sur Ndjamena depuis 1990, encercle le palais présidentiel avant d'être repoussée. La France apporte à cette occasion un soutien logistique au régime tchadien.Après cinq ans de guerre par rébellions interposées, Ndjamena et Khartoum s’engagent dans un processus de normalisation. Au Tchad, le président soudanais Omar el-Béchir affirme vouloir « tourner la page ».Idriss Déby se présente à l’élection présidentielle. Celle-ci intervient dans un climat politique tendu. Les résultats des législatives de février ont été rejetés par l’opposition et trois des principaux opposants au président appellent au boycott de l’élection.