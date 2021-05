[Vidéo] Nana Akufo-Addo sur le franc CFA : "Oui, il y a peut-être eu une maladresse de la part de la Côte d'Ivoire et de la France, mais…"

Le manque criant de vaccins anti-Covid en Afrique, la querelle sur le franc CFA, le risque terroriste au Ghana, la transition militaire au Tchad. Sur ces sujets d'actualité, le chef de l'État du Ghana accorde un entretien exclusif à RFI et France 24.





Nana Akufo-Addo demande aux Africains de se réveiller contre le Covid-19. S'il y a un "apartheid vaccinal", comme dit le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, "nous, les Africains, y contribuons, car nous n'avons pas les capacités de fabriquer nous-mêmes des vaccins", affirme le chef d'État ghanéen. C'est pourquoi, dit-il, comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal, le Ghana a lancé un programme pour fabriquer lui-même son vaccin anti-Covid. Les Ghanéens répugnent-ils, comme les RDCongolais, à se faire vacciner ? "Non, répond-il. Mon épouse et moi ont donné l'exemple. Le roi des Ashantis aussi. Nous nous sommes fait vacciner. Près d'un million de Ghanéens [sur une population de 20 millions d'adultes] se sont déjà fait vacciner."





Au cours de cet entretien exclusif accordé à RFI et France 24, le président ghanéen, qui a été réélu en décembre dernier pour un second mandat de quatre ans, s'exprime aussi sur le franc CFA – "Oui, en décembre 2019, il y a peut-être eu une maladresse de la part de la Côte d'Ivoire et de la France, mais aujourd'hui c'est dépassé" - et sur le terrorisme islamiste – "Il n'y a pas encore eu de tentatives d'attentats au Ghana, mais on suit l'évolution de très près".