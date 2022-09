Tchad : Matinée mouvementée après la convocation au tribunal du “frère” de Sonko

La police a tiré vendredi des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants accompagnant le principal leader de l'opposition à la junte militaire au Tchad qui se rendait à une convocation du procureur de N'Djamena.



Succès Masra, 39 ans, président du parti Les Transformateurs, a été rapidement entouré par ses jeunes partisans et poussé dans une voiture avant que le cortège, qui se rendait en direction du palais de justice de la capitale, ne fasse demi-tour dans une atmosphère saturée de gaz lacrymogène.



Pour rappel, Ousmane Sonko s’était dimanche dernier é de la situation de son “frère” Succès Masra président du parti tchadien « Les Transformateurs » et membre de l’Inter-Africaine Progressiste qu’ils avaient lancée ensemble à Niamey en 2019.



À lire aussi : Ousmane Sonko : « Président Déby, (…) sortez par la grande porte »



À lire aussi : Tchad : Déby met fin à l’encerclement du “frère” d’Ousmane Sonko



Ces nouveaux heurts surviennent quelques jours après des manifestation non autorisées et violemment réprimées des Transformateurs, le plus virulent mouvement d'une coalition de l'opposition politique et de la société civile qui boycotte un dialogue de réconciliation nationale lancé il y a 20 jours par le président autoproclamé et chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno.



Succes Masra a affirmé avoir reçu jeudi une convocation du procureur de la République mais dont le motif ne lui a pas été communiqué. "Je répondrai présent", "j'irai en marchant et en chantant pour la liberté du peuple" mais "je ne serai pas seul", avait lancé le jeune opposant sur Twitter vendredi matin.



Puis vers 8h00, M. Masra est sorti de son domicile, a assisté à deux prières --musulmane et chrétienne-- au milieu de plusieurs centaines de ses partisans. Il les a exhortés à "ne pas siffler, à marcher dignement, à respecter l'ordre et ne toucher à rien", avant de prendre, sous la pluie, d'abord à pied puis dans une voiture roulant au pas, la direction du tribunal à la tête d'un long cortège de sympathisants, rapporte un correspondant de l'AFP sur place.



A peine le cortège parti, les policiers ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes, et M. Masra et ses partisans ont fait demi-tour pour regagner son domicile et siège du parti.