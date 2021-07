[Vidéo] Tchad : Rencontre avec la première femme démineuse du pays

Au Tchad, le déminage est un domaine traditionnellement masculin, mais depuis dix ans, Zouleikha Abakar y a fait ses preuves. Rencontre avec la première femme à exercer cette fonction dans le pays. Un portrait signé Khadidja Douga et Aliou Thiam.





Démineuse au Tchad depuis dix ans, Zouleikha Abakar est la première femme à exercer ce métier dans le pays. En tant que cheffe d'équipe, elle est la seule à être habilitée à analyser les objets à détruire. "Zouleikha a un comportement exemplaire et c'est une femme très active, elle est toujours très motivée et a l'amour de son travail. Nous sommes tous convaincus qu'elle a un brillant avenir qui l'attend" explique Oumda Béchir Niam, superviseur national du déminage, aux journalistes de France 24.





Si la jeune femme est aujourd'hui très respectée dans ce milieu essentiellement masculin, cela n'a pas toujours été facile. "J'ai choisi ce métier parce que j'ai perdu mon oncle suite à un accident causé par une mine en 2008. En faisant le déminage, on sauve des vies, on construit le futur en réduisant les risques et les dangers pour la communauté", souligne la jeune femme.