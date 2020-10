Tension en Afrique de l’Ouest : Les inquiétudes du Cadre unitaire de l’islam

La sous-région ouest-africaine est dans une situation chaotique avec les élections en Guinée et Côte d’Ivoire et la situation au Mali et au Nigéria. Un fait qui préoccupe le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal. « Ces menaces sont d’autant plus graves que la sous-région risque de connaître un effet de contagion qui affecterait tous les pays dont le Sénégal », s’inquiète le cadre.





C’est pourquoi le Cadre unitaire invite l’Etat du Sénégal à user de toute son influence diplomatique au sein des institutions comme la Cedeao afin d’éviter tout embrasement. Il appelle également les autorités religieuses et coutumières à s’adresser aux forces politiques et sociales pour préserver une paix déjà précaire.





En Guinée et en Côte d’ivoire, Cheikh Ahmed Tidiane Sy et Cie pensent que la situation « frôle la guerre civile du fait des incertitudes liées à des processus électoraux corrompus et manipulés par des hommes politiques peu conscients de l’avenir des sociétés ouest africaines et du vivre ensemble dans nos pays ».





S’agissant du Mali et du Nigéria, le cadre s’inquiète du fait qu’il s’agit de deux pays fragilisés dans leur souveraineté par le jihadisme et ses répercussions sur le plan sécuritaire.





« Au demeurant, les conséquences de la multiplication des crises dans les pays d’Afrique de l’ouest affecteront irrémédiablement notre pays qui se retrouverait dans le tourbillon d’incertitudes impactant la paix sociale dont la protection est l’un des objectifs du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal », souligne-t-on.