Tensions avec la Mauritanie : La réaction de la junte au Mali

La tension qui est montée d’un cran entre le Mali et la Mauritanie met la junte à Bamako dans une position délicate. Assimi Goïta veut apaiser la tension avec le voisin mauritanien, mais il ne veut pas non plus faire porter à l’armée malienne la disparition de dizaines d’éleveurs mauritaniens à la frontière avec le Mali. Nouakchott accuse les soldats maliens de ‘’crimes récurrents’’.



Dans un communiqué, les autorités maliennes déclarent « qu’à ce stade, aucune preuve ne met en cause les Forces Armées Maliennes (FAMA) ». Bamako ajoute que ses hommes de tenue respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme.



Pour calmer les esprits et montrer sa bonne foi, Assimi Goïta a « décidé d’envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott, dans les plus brefs délais ». La délégation est d’ailleurs attendue aujourd’hui en Mauritanie. Elle aura pour mission « d’engager des actions vigoureuses pour raffermir davantage la fraternité et la coopération entre (les) pays notamment dans le domaine de la gestion (des) frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et des biens ».



Le Mali exprime sa reconnaissance et ne veut surtout pas d’incidence, surtout en ce « moment où ce pays frère et ami, la République Islamique de la Mauritanie apporte son soutien particulièrement pour l’approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA ».



Il s’y ajoute que les deux pays ont été à collaborer dans la lutte contre le terrorisme.