Tensions politiques en Afrique de l'Ouest : Les Évêques appellent à la retenue et à la paix





Les Cardinaux, Archevêques et Évêques des Conférences Episcopales Réunies de l'Afrique de l'Ouest ont publié un communiqué d'exhortation, exprimant leur profonde préoccupation face à la tension croissante dans la région liée à la situation politique au Niger.













Dans ce message, les Evêques soulignent la nécessité pour tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette crise de faire preuve de "retenue, de discernement et de responsabilité." Ils mettent en avant "l'intégrité des populations" et insistent sur le "respect de la dignité humaine" ainsi que sur "un sens élevé de la redevabilité devant les hommes, l'histoire et Dieu le Créateur."













Ils affirment que rien ne peut justifier la création d'un "environnement destructeur" pour les populations, et qu'aucun intérêt individuel, national, régional, géopolitique ou confessionnel ne doit primer sur la préservation de la vie et de la dignité humaine en Afrique de l'Ouest et au-delà.













Ils adressent un appel aux institutions régionales et sous-régionales, notamment à la CEDEAO et à l'Union Africaine, pour éviter toute intervention militaire au Niger qui ne ferait qu'aggraver la situation. Les Evêques rappellent les conséquences tragiques du terrorisme, telles que les veuves, les orphelins, les déplacés et les affamés, et mettent en garde contre la répétition de telles catastrophes.













Les Évêques insistent sur leur mission de promotion de la paix et de la réconciliation, en appelant chaque être humain à être un "artisan de paix." Ils encouragent les hommes, les femmes et les organisations à jouer un rôle positif dans l'apaisement des tensions et la recherche d'une "paix durable."