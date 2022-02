Tentative avortée de coup d’Etat à Bissau: La Cedeao va envoyer une force d’appui à Embalo

Une décision forte sur la situation à Bissau était attendue du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao, ce jeudi à Accra. Elle est tombée. Dans son communiqué final, l’organisation sous-régionale a décidé de « l’envoi d’une force d’appui à la stabilisation du pays » qui se remet petit à petit d’une tentative avortée de coup d’Etat menée par une frange de l’armée, mardi dernier, 1er février 2022.



Le bilan de cette chaude journée à Bissau fait état de plusieurs morts. Le président de la République, Umaro Sissoco Embalo qui était personnellement visé par les putschistes, a été exfiltré par sa garde rapprochée.

Une énième tentative de coup de force fermement condamnée par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao qui a réaffirmé « sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la région et réitère son engagement en faveur du respect du principe de la tolérance zéro pour l’accession au pouvoir par des moyens inconstitutionnels ». Ceci, conformément aux dispositions du protocole additionnel de 2001 de la Cedeao.