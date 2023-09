Tentative de coup d'Etat déjouée au Burkina: quatre officiers interpellés





Quatre officiers ont été interpellés au Burkina Faso, soupçonnés d'être impliqués dans un "complot contre la sûreté de l'Etat", a annoncé le parquet militaire, au lendemain de déclarations du gouvernement affirmant avoir déjoué une tentative de coup d'Etat.





Le parquet militaire "sur la base de dénonciation digne de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'Etat en cours et mettant en cause des officiers dont deux en fuite et quatre interpellés mis à sa disposition, (...) a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés", a indiqué le procureur Ahmed Ferdinand Sountoura dans un communiqué consulté jeudi par l'AFP.