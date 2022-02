Tentative de coup d'Etat en Guinée-Bissau, "plusieurs morts" selon le président Embalo

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a réchappé à une tentative de coup d'Etat qui a fait selon lui plusieurs morts. Il s'est présenté mardi soir devant la presse indemne et serein, après être resté coincé avec les ministres dans le palais du gouvernement, théâtre pendant plusieurs heures l'après-midi d'échanges de tirs nourris. Umaro Sissoco Embalo n'a pas précisément désigné les auteurs de cette tentative de coup d'Etat.



Vous entendrez la réaction de Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Il s'exprimera également sur la situation au Burkina Faso, où des représentants des partis toutes tendances ont été reçus au palais de Kosyam, dans le cadre des concertations voulu par le pouvoir militaire. Le nouvel homme fort du pays, Paul-Henri Damiba, les a invités à faire preuve de responsabilité et de retenue, mais aussi à accompagner la junte dans ce processus et à apporter leur contribution, si nécessaire. Eddie Komboïgo, président du CDP et ex chef de file de l'opposition a participé à cette rencontre, vous l'entendrez.





Enfin en Afrique du Sud, les activistes ont gagné en décembre dernier contre Shell qui explorait les fonds sous marins de la province du cap Oriental a la recherche d'hydro carbures. Le géant néerlandais va devoir obtenir le consentement des communautés concernées pour reprendre ses prospections. Les activistes sont toujours aussi battants.