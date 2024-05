Tentative de coup d'État en RDC : L’Union africaine condamne

À travers un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit avoir suivi avec une vive préoccupation les événements survenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), aux premières heures des 18 et 19 mai 2024.



Ainsi, il condamne fermement cette tentative de coup d'État et se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité du pays. Moussa Faki Mahamat se réjouit que l'ensemble des responsables des institutions républicaines sont sains et saufs.



Dans la foulée, il a saisi cette occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tout État africain quel qu'il soit.