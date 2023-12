Tentative de putsch contre Ibrahim Traoré : le Premier ministre burkinabè accuse une puissance occidentale

Dans la soirée du mercredi 27 septembre 2023, le gouvernement burkinabé a annoncé l’échec d’une tentative de coup d’Etat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Dans la foulée, plusieurs officiers avaient été arrêtés.



Ce vendredi 1er décembre, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyélem de Tambela a accusé la France d’être derrière cette tentative de déstabilisation du pouvoir de la transition. C’était à l’occasion de son exposé sur l’état de la nation devant l’Assemblée législative de la Transition.



« Récemment des coups d’Etat contre le régime de la Transition du Burkina ont été commandités… »



« Qui peut oublier que les plus grands crimes ont été commis par les prétendues démocraties occidentales. Il suffit de ne retenir que les deux guerres mondiales…Les coups d’Etat commandités contre les régimes nationalistes en Afrique et en Amérique latine, l’élimination du Guide de la Révolution libyenne, et actuellement le terrorisme au Sahel qui a été suscité principalement par le Gouvernement français, contre les Etats du Sahel, dans le but de prendre discrètement le contrôle de ces territoires. Récemment encore, des coups d’Etat contre le régime de la Transition du Burkina ont été commandités par le Gouvernement français », a déclaré Apollinaire Kyélem de Tambela. Il s’est ensuite réjoui de la réaction spontanée des populations burkinabé dans cette nuit du 26 septembre 2023.



« Ils comprennent ce qu’il fait du pouvoir »



« Des milliers de citoyens de tous âges ont conflué vers les centres névralgiques de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, et d’autres villes secondaires pour s’opposer à un quelconque coup d’Etat, et marquer leur soutien au président Ibrahim Traoré et à la Transition », a rappelé l’autorité.





Pour lui, une telle mobilisation a pu être observée parce que les populations « comprennent pourquoi le président Traoré est venu au pouvoir. Ils comprennent ce qu’il fait du pouvoir et des perspectives qu’il dresse pour le futur du Burkina ».