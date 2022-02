Tentative Putsch à Bissau : Le Bilan des tirs révélé

« Il y a eu plusieurs morts ». Les mots sont du président Bissau guinéen, Umaro Sissoco Embalo, mardi après une tentative de coup d’Etat au palais du gouvernement. Hier, le gouvernement a donné plus de détails. Ainsi l’on apprend que le bilan est de 11 morts, selon Wadr. Parmi eux des civils, militaires et paramilitaires. Mais le gouvernement n’indique pas de quel côté se trouvent les victimes militaires, forces loyalistes ou putschistes.



Autre question sans réponse, les auteurs et commanditaires de l’attaque. Pour l’instant, l’enquête se poursuit comme l’avait annoncé Embalo qui a révélé mardi avoir subi 5 heures de tirs avec des armes lourdes lui et son gouvernement.



Pour Embalo, il ne s’agit pas simplement d’un coup d’Etat pour prendre le pouvoir, mais ‘’pour tuer le président de la République et tous les chefs de l’armée’’.