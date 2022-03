Terrorisme au Sahel : Alpha Blondy pointe la responsabilité de…

Alpha Blondy sur le terrorisme au Sahel

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, Alpha Blondy a fait un lien entre la situation sécuritaire au Sahel et les interventions occidentales en Irak, Syrie ou encore Afghanistan : “Tout ce qui se passe actuellement au Burkina, au Mali, au Niger, au Nigeria et au Tchad est la conséquence directe de ce qui s’est produit en Irak et en Afghanistan. Lorsque vous détruisez un pays sous prétexte de « démocratie », ce mot devient un épouvantail qui fait peur. Cela ne devrait pas être le cas. En tant qu’amoureux des États-Unis, je me sens blessé, voire trahi, quand je les vois se comporter de la manière dont ils agissent. Il faut que la France et les autres pays européens arrêtent de les suivre dans leurs aventures guerrières. Et si je parle avec autant de franchise, c’est qu’ils ont franchi la ligne rouge”.