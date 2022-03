Terrorisme en Afrique : ‘’Tant que les Africains n’ont pas pris la question en main, c’est peine perdue’’, (Diplomates)

Le Terrorisme en Afrique analysé par un diplomate ivoirien

Depuis l’occupation des parties du Mali et du Nigeria, le djihadisme en Afrique a pris des proportions inquiétantes. Les terroristes menacent de plus en plus les Etats du continent, malgré la présence de nombreuses forces étrangères pour les combattre.





Mais selon le diplomate ivoirien Abdoul Cheaka Touré, qui était le représentant spécial au Mali d’Alassane Ouattara, à l’époque président de la Cedeao, le terrorisme en Afrique ne peut être réglé que les Africains.





‘’Nous avons les moyens de désorganiser les terroristes en Afrique sans recourir aux forces des pays européens. Tant que les Africains ne prennent pas cette question en charge, c’est peine perdue’’, soutient Cheaka Touré.





Ce dernier intervenait par visioconférence, lors d’un séminaire organisé, mercredi dernier, par l'Institut d'études de sécurité (Iss), en collaboration avec l’ambassade du Japon, sur le thème «La présidence sénégalaise de l’Ua peut-elle améliorer la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest ?».





Monsieur Touré a demandé au nouveau président de l’Ua de travailler à la mutualisation des forces africaines, qui est la seule solution au terrorisme en Afrique.