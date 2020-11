Tidjane Thiam nommé PCA du Rwanda Finance limited

Le banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam a tourné la page de Crédit Suisse dont il a démissionné de ses fonctions de directeur général, le 7 février dernier. Il commence une nouvelle expérience au Rwanda.Ce, après que le Premier ministre rwandais Édouard Ngirente l'a nommé président du Conseil d’administration du Rwanda Finance limited, l’agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Kigali International Financial Centre (KIFC).Tidjane Thiam a été nommé en même temps que six autres personnes.