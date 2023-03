Tinubu à la jeunesse nigériane: « Nous ferons bouger cette nation comme jamais auparavant »

Bola Tinubu, le candidat du Congrès des progressistes (APC) est le vainqueur de la Présidentielle de samedi dernier au Nigéria. L’homme qu’on surnomme le « parrain » s’est adressé aux Nigérians depuis le siège de campagne de son parti à Abuja. Dans son discours, le président élu n’a pas oublié la jeunesse nigériane.





« Je vous entends haut et fort »





Il dit comprendre sa douleur et ses aspirations. « Maintenant, à vous, les jeunes de ce pays, je vous entends haut et fort. Je comprends vos douleurs, vos aspirations à une bonne gouvernance, à une économie fonctionnelle et à une nation sûre qui vous protège, vous et votre avenir. Je suis conscient que pour beaucoup d’entre vous, le Nigéria est devenu un lieu des défis permanents, limitant votre capacité à voir un avenir radieux pour vous-mêmes. Le remodelage de notre précieux foyer national exige des efforts harmonieux de nous tous, en particulier, des jeunes », a déclaré Bola Tinubu.





Pour mettre le Nigéria sur « la voie d’un progrès irréversible »