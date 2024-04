Top 10 des villes et régions africaines abritant le plus de millionnaires en dollars en 2024 (Dakar absent)





Le cabinet de conseil international en résidence et en citoyenneté Henley & Partners , a publié récemment un rapport dans lequel il dresse le top 10 des villes et régions africaines qui comptent le plus de millionnaires en dollars en 2024.





L’Afrique du Sud tout en haut





La mégapole sud-africaine de Johannesbourg vient naturellement en tête avec 12300 personnes ayant un patrimoine d’un million de dollars et plus, 25 centimillionnaires et 2 milliardaires. Elle est suivie par sa sœur du Cap. Cette ville portuaire située sur la côte sud-ouest de la nation arc-en-ciel compte 7400 millionnaires, 28 centimillionnaires et un milliardaire.





La mégapole du Caire en Egypte occupe la 3ème position. Elle abrite 7200 millionnaires, 30 centimillionnaires et 4 milliardaires. Nairobi, la capitale kényane, vient juste derrière, avec ses 4400 millionnaires et ses 10 centimillionnaires.





La cinquième place est occupée par la ville nigériane de Lagos. On retrouve parmi ses habitants, 4200 millionnaires, et 2 centimillionnaires.





Casablanca occupe la 9ème place





La mégapole ouest-africaine est suivie par la région de Vignobles du Cap et ses 3600 millionnaires, 16 centimillionnaires et 2 milliardaires. L’autre région sud-africaine englobant Durban, Umhlanga et Ballito arrive en 7ème position. 3500 millionnaires et 11 centimillionnaires y résident.





C’est un peu plus que les 3200 millionnaires et 05 centimillionnaires de la Route des Jardins; une autre région d’Afrique du Sud.