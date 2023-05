TotalEnergies: renouvellement pour 20 ans d'une licence au large du Nigeria

Le géant français du pétrole et du gaz TotalEnergies a annoncé lundi le renouvellement pour 20 ans d'une licence de production dans un bloc en eaux profondes au large du Nigeria.



Ce renouvellement concerne le bloc OML 130, situé à 150 km au large des côtes, qui "contient les champs prolifiques d’Akpo et d’Egina, mis en production respectivement en 2009 et en 2018", précise l'entreprise dans un communiqué.



La production y a atteint l'an dernier 282.000 barils équivalent pétrole (bep) par jour, dont environ 30% de gaz, ensuite liquéfié dans l’usine de Nigeria LNG, indique TotalEnergies, qui possède 24% de ce bloc dont il est l'opérateur.



Le bloc contient par ailleurs le champ pétrolier de Preowei, qui y a été découvert.



"Cette extension de 20 ans va nous permettre de lancer des études d’ingénierie (FEED) sur le projet Preowei, qui vise à valoriser une découverte en la raccordant aux installations existantes", a souligné Max Ndong-Nzue, directeur Afrique pour l’exploration-production chez TotalEnergies, cité dans le communiqué.



NNPC, la compagnie pétrolière nationale nigériane, avait annoncé le 25 mai un renouvellement du contrat de partage de production sur le bloc OML 130.



Les investissements de TotalEnergies dans les ressources fossiles, dont l'utilisation est essentiellement responsable du changement climatique, sont sous la surveillance notamment des militants écologistes, dont certains ont tenté sans succès vendredi de bloquer l'assemblée générale des actionnaires du groupe.



Les actionnaires ont adopté à près de 89% la stratégie climat de l'entreprise. Une autre résolution, consultative mais critique à l'égard de TotalEnergies, émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, a recueilli 30,4% des votes.