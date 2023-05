Touché par la « souffrance des Gambiens », Yahya Jammeh fait une promesse

En exil à Malabo en Guinée Equatoriale, Yahya Jammeh ne compte pas s’éterniser chez son ami Téodoro Obiang Nguema. La semaine dernière, lors de la célébration de son 58èmeanniversaire, il a promis à ses partisans de retourner à Banjul pour mettre fin aux « souffrances des Gambiens ».





« Il y a des gens qui pensent que je ne veux pas revenir »





Selon le site d’informations The Point, l’ex-dictateur s’entretenait avec ses soutiens au téléphone lors de l’évènement. « Il y a des gens qui pensent que je ne veux pas revenir et j’ignore les souffrances du peuple gambien. Si quelqu’un souffre dans son cœur de la souffrance du peuple gambien, c’est Yahya Jammeh…Soyez assurés que vous oublierez toutes les souffrances. Je remplirai toutes les promesses que j’ai faites au peuple gambien…De l’éducation à la santé, en passant par l’agriculture et les infrastructures, la prospérité de chaque Gambien sera réalisée à mon retour » a déclaré l’ancien président.





« Ni sécurité ni bonheur »