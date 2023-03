Traitements dégradants contre les migrants subsahariens en Tunisie : Une organisation veut une réaction à la hauteur de l’affront

Le collectif des organisations et acteurs de la migration au Sénégal s’indigne et condamne les propos racistes du Président tunisien Kaïs Saïed. Cette structure a tenu un point de presse, le 6 février 2023. « Ces diatribes débitées contre les populations subsahariennes par le Président tunisien contrastent avec les valeurs qui fondent la cohésion, l’unité et paix dans le monde d’une part et d’autre part, notre commun vouloir de vivre ensemble dans le respect », se désole Moussa Seydi Diallo le porte-parole du jour. Au passage, le collectif dénonce avec vigueur, la décision prise par le préfet de Dakar d’interdire leur manifestation prévue le 10 mars à Dakar.





« Le Préfet a interdit la manifestation qu’on a voulue tenir le jeudi 10 mars et le vendredi 3 mars à partir de 15h devant l’ambassadeur de la Tunisie pour dénoncer les agissements du président tunisien. Mais nous avons décidé de continuer le combat », a laissé entendre, Moussa Seydi Diallo, membre du collectif. Par ailleurs, cette structure par la voix de Bamba Fall, regrette la non condamnation de tels propos par la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.





Par contre, le collectif a salué des initiatives prises par le gouvernement du Sénégal pour apporter assistance aux sénégalais vivant en Tunisie. Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a ouvert une ligne verte pour les des Sénégalais de Tunisie. Ces derniers peuvent joindre les agents de l’ambassade en cas de besoin.