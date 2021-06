Transition au Mali : Une délégation de la CEDEAO attendue à Bamako les 8 et 9 juin

Selon la Représentation permanente de la CEDEAO au Mali l’ancien Président de la République du Nigéria, Envoyé spécial et Médiateur de la CEDEAO au Mali est attendu à Bamako les 08 et 09 juin 2021, dans le cadre du suivi des recommandations de la Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur le Mali, tenue à Accra le 30 mai 2021.Il sera accompagné par la Présidente du Conseil des Ministres de la CEDEAO, Ministre en charge des Affaires étrangères du Ghana, le Président de la Commission de la CEDEAO, le Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO. Cette mission sera appuyée par la Comité local de suivi de la transition, composé du Chef de la MINUSMA, du Chef de la MISAHEL, du Représentant Résident de la CEDEAO au Mali et des Ambassadeurs du Ghana et du Nigéria.Au cours de son séjour au Mali, le Médiateur et sa délégation rencontreront les différentes parties prenantes de la transition. En guise de rappel, les Chefs d’Etat et Gouvernement de la CEDEAO avaient invité, lors du sommet extraordinaire du 30 mai 2021, le Médiateur à retourner au Mali dans un délai d’une semaine pour œuvrer avec les parties prenantes à l’application des décisions prises.A noter que cette visite se tient à la veille de la 59ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement prévue le 19 juin à Accra (Ghana)Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net