Transition en Guinée : « Il faut au minimum 3 ans » (Sékouba Konaté)

General Sekouba Konate, ancien PM Guinee

Le général Sékouba Konaté, ancien collaborateur de Dadis Camara, a donné son point de vue sur le coup d’Etat militaire en Guinée. Ce membre de l’ex-Cndd pense qu’il est important de prendre le temps nécessaire pour une bonne transition.





«Il faut assez de temps pour qu’ils puissent mettre en place des bases solides pour ne pas qu’on revienne à cela. Il faut leur donner au minimum 3 ans afin de bien poser les jalons de la démocratie. Il faudrait qu’ils se débarrassent des hypocrites, des démagogues. Les Guinéens sont fatigués et ils veulent voir de nouvelles têtes», a déclaré Konaté, ce jeudi 16 septembre, dans l’émission les Grandes Gueules, repris par Guinée 360.