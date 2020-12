Tunisie: 10 ans après la révolution, la colère sociale reste la même

10 ans après le Printemps Arabes , colère en Tunisie

Il y a 10 ans, l'étincelle des Printemps arabes jaillissait en Tunisie, à Sidi Bouzid, bourgade déshéritée du centre du pays où Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu. 10 ans après, dans la région, la colère sociale ne s'est pas éteinte, bien au contraire. Et la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer les symptômes. C'est par dizaines que les villes manifestent pour réclamer les emplois et investissements promis. Ils s'inspirent de la révolte d'El Kamour, près de Tataouine, où les jeunes, en menaçant de perturber la production de pétrole, ont fait plier le gouvernement.

Il y a 2 mois à Sbeïtla dans la région de Kasserine, des émeutes ont éclaté après la mort d'un marchand, il dormait dans son kiosque lorsque les autorités sont venus le détruire. L'histoire bégaye.





Comme à Tataouine, le site d’une compagnie pétrolière a été bloquée par les manifestants. Pour les 10 ans de la « révolution, de la dignité », un groupe de diplômés chômeurs a prévu un jour de colère. Pour Moez Hachani, un de ses membres de 33 ans, « dans cette région marginalisée, on ne profite pas des richesses, il n'y a aucune discrimination positive. On va donc manifester pour réclamer nos droits. »

Comme dans plusieurs autres régions déshéritées, ces jeunes attendent depuis des années que soient tenues les promesses d'embauche qui leur ont été faites par les différents gouvernements, faute de perspectives dans le secteur privé.





« Moi, je suis comme tous mes camarades chômeurs. Ici, il n'y a que des emplois dans la fonction publique, rien d'autre, explique Moez Hachani. Pour l'instant, on vivote. À 33 ans, je suis encore célibataire et je vis avec ma famille. Certains sont au chômage depuis plus de 10 ans. D'autres sont l'unique soutien de famille. Nous sommes les victimes des politiques. Des politiques qui ne répondent pas à nos revendications : à savoir un travail, et la dignité. Les raisons-mêmes de notre révolution. »





Le jeu politique en grande partie responsable

Pour l'essayiste Hatem Nafti, auteur de De la révolution à la restauration, où va la Tunisie ? (Riveneuve 2019), le jeu politique au sommet est pour une grande part dans le marasme économiques de ces régions :





« Parmi les chefs du gouvernement depuis 2014, donc la mise en place de cette nouvelle Constitution, il n'y en a aucun qui était élu député. Ce sont les partis qui se mettent d'accord pour mettre quelqu'un, généralement peu connu, qui n'a pas forcément fait campagne sur un programme aux législatives et qui se retrouve propulsé chef du gouvernement, tenu par des partis politiques qui sont là pour rester au maximum au pouvoir sans forcément avoir une vision pour le pays. Finalement, dans ces conditions, c'est très compliqué de mettre en œuvre un quelconque programme ou de commencer à changer le modèle de développement. »





Voilà pourquoi, loin de reculer, le clivage régional ne fait que s'accentuer, le chômage et la pauvreté avec. Ils frappent un tiers de la population à Kasserine.