Tunisie : 135 ressortissants maliens, dont 25 femmes et 13 mineurs rapatriés au Mali

Le gouvernement de la transition malienne a affrété la compagnie Sky-Mali pour rapatrier ses compatriotes résidant en Tunisie.





C'est un premier lot de 135 ressortissants maliens, dont 25 femmes et 13 mineurs, qui a été accueilli par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara et celui des Maliens établis à l’extérieur, Alhamdou AG Ilyene.





Ce rapatriement fait suite aux vagues de chasse à l’homme dont le peuple noir vivant en Tunisie est victime.





D'après le président de l’Association des étudiants et stagiaires en Tunisie, Ould Saleck Bachir, il ne fait pas bon d’être noir dans les principales villes en Tunisie.