Tunisie : face à la sécheresse, le gouvernement impose des restrictions dans l’utilisation de l’eau

La Tunisie annonce des mesures restrictives pour faire face à la sécheresse

Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi des restrictions dans l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau potable dans le pays, frappé par la sécheresse, pour préserver les faibles réserves de ses barrages.





"Au vu de la fréquence des années de sécheresse, ce qui a eu un impact négatif sur les réserves des barrages au point d’atteindre un niveau (de faiblesse) sans précédent" , le ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche a décidé d’interdire l’utilisation d’eau potable dans l’irrigation agricole et les espaces verts, le nettoyage des rues et des espaces publics, selon un communiqué.





Il précise que ces mesures seront "provisoires". Pour la population, déjà éprouvée par une grave crise socio-économique et politique, l’approvisionnement en eau potable sera également rationné sur certaines tranches horaires et selon un système de roulement jusqu’à fin septembre.





Avec le déficit de pluviométrie, la trentaine de barrages du pays, qui servent à l’irrigation mais aussi à l’approvisionnement en eau potable, affiche des niveaux de remplissage alarmants. Aucun n’atteint le tiers du niveau maximal, selon des chiffres officiels.





La Tunisie subit sa cinquième année consécutive de sécheresse qui frappe encore plus durement que d’habitude des régions semi-arides comme Kasserine (centre-ouest) et Gabès (sud) mais aussi le nord-ouest au climat plus tempéré, considéré comme le grenier à blé du pays.





AFP