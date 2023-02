Tunisie : Sous le choc, des Sénégalais invitent l’État à les rapatrier d'urgence

Sous le choc, des Sénégalais invitent l’État à les rapatrier d'urgence

Les Sénégalais établis en Tunisie craignent pour leur intégrité, après les propos polémiques du président tunisien Kaïs Saïed.





D’après RFM, ils peinent à trouver de la nourriture, car ils n’osent plus sortir de chez eux. Ces Sénégalais disent ne plus se sentir en sécurité au pays de Bourguiba.





Redoutant ainsi le pire, ils invitent l’État du Sénégal à envoyer un avion pour les rapatrier le plus rapidement possible.





D’ailleurs, ils disent ne pas comprendre le mutisme du gouvernement sénégalais par rapport à leur situation.





«Jusqu'à présent, rien n’est encore fait pour nous permettre de sortir et vaquer à nos occupations. On est partout bloqué. On peine à acheter de quoi manger et à aller au travail. Mais ce qu’on n’a pas compris, c’est le mutisme des autorités. Nous n’avons pas entendu une déclaration, ni de nos autorités consulaires ni de l’ambassade. Néanmoins, ils ont établi une liste pour permettre à tous les Sénégalais qui veulent rentrer de s’inscrire. J’ai reçu hier le premier adjoint du consulat. On a discuté et il m’a dit que la seule consigne qu’ils peuvent nous donner, en ce moment, c’est de rester chez nous. On est toujours coincé dans nos maisons. Tout ce qu’on veut, c’est que l’État nous aide. On est fatigué. Qu’on nous envoie un avion pour rapatrier tous les Sénégalais coincés ici, car la situation est très compliquée», a fait savoir Meissa Guèye, un des Sénégalais vivant en Tunisie sur RFM.





Pour rappel, le président tunisien avait tenu des propos relatifs à l'expulsion de migrants subsahariens clandestins. Des propos qui ont été dénoncés par l’Union africaine, ainsi que par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aissata Tall Sall qui a d’ailleurs annoncé qu’une cellule de crise a été mise en place au sein de l’ambassade du Sénégal en Tunisie.





Dans le même sillage, de nombreux Tunisiens ont manifesté samedi, à Tunis, pour dénoncer le racisme et le discours fasciste à l’égard des migrants africains et demandent au président tunisien de présenter des excuses publiques.