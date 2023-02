Tunisie : Très inquiets, les étudiants sénégalais interpellent les autorités

C’est presque la chasse à l’homme noire en Tunisie. Les ressortissants des pays subsahariens sont sommés de quitter ce pays, suite au discours haineux du président Kaïs Saïed.





Face à cette montée des tensions, les étudiants sénégalais établis en Tunisie craignent le pire, suite à la manifestation des Tunisiens prévue le 26 février prochain. Un rassemblement qui a comme motif de faire sortir tous les Noirs du pays.





Sur ce, les étudiants demandent à l’État du Sénégal de leur venir en aide, avant que la situation ne dégénère.





À préciser que l’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie a annoncé qu’elle a lancé une opération de recensement de ses ressortissants désireux de quitter ce pays.