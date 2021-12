[Photos] Ucad : Cyril Ramaphosa devient Docteur honoris causa

Le président Sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu au titre de docteur honoris Causa par l’Université Cheikh Anta Diop. La cérémonie a eu lieu, ce lundi 06 novembre 2021 à l’Ucad II, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et des recteurs honoraires de l’Ucad (Abdou Salam Sall, Saliou Ndiaye, Ibrahima Thioub). Le Recteur de l’Ucad en a profité pour rappeler l’importance d’une telle distinction pour les étudiants. « L’attribution du titre n’est pas seulement une marque de reconnaissance, elle a aussi pour objectif d’offrir à nos étudiants un modèle », souligne Pr Ahmadou Aly Mbaye.



Pour le cas de Cyril Ramaphosa, le choix s’explique par la vie et l’œuvre de l’homme qui a consacré 50 ans de sa vie dans la défense des droits de l’homme, des libertés et de la démocratie. L’homme a été deux fois en prison en 1974 et 1976, parfois même à l’isolement, pour avoir défendu la cause des étudiants ou des travailleurs dans l’industrie minière.



Dans son discours, Cyril Ramaphosa a dit tout le plaisir qu’il a d’avoir été honoré par l’Ucad. « J’ai reçu plusieurs titres de docteur honoris causa, mais celui me plait plus que tout », dit-il du fait de l’impact sur lui de l’engagement de deux illustres Sénégalais, Cheikh Anta Diop pour son travail de réhabilitation de l’homme noir et Léopold Sédar Senghor dans sa contribution à la négritude. « Ils ont eu une influence sur mois en tant que jeune étudiant », affirme-t-il.



Cyril Ramaphosa se dit d’autant plus honoré qu’il y a 29 ans (1992), Nelson Mandela, le père de la nation sud africaine a été lui aussi élevé à ce titre par l’Ucad. « Quel honneur pour moi de recevoir cette distinction après lui », s’exclame Ramaphosa qui remercie tout le peuple sénégalais pour cette marque d’estime.