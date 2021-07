UEMOA : Découvrez le Top 10 des groupes bancaires les plus actifs en 2020

En 2020, les mêmes groupes bancaires qui ont dominé le marché bancaire durant l'année précédente sont demeurés les plus actifs avec notamment quelques modifications au niveau de la part de marché en termes de total bilan.

Si le groupe Ecobank continue de dominer la tête de ce classement, il a toutefois dû céder une partie de sa part de marché sur la période. Elle est en effet passée de 12,1% fin 2019 à 10,7% fin 2020.

Le principal groupe bancaire dont la maison-mère se trouve au Togo a concentré 13,5% du résultat net global du secteur.

En seconde position, on retrouve Société générale avec une part de marché estimée à 9,3% en 2020 contre 10,1% en 2019. Grâce à la dynamique de ses 5 filiales, le géant français a réalisé 14,4% du résultat net global, soit la part la plus importante.

À leur suite, les groupes marocains Bank Of Africa (BOA) et Atlantic Business International (ABI) se signalent à la 3ème et à la 4ème place avec des parts de marché respectives de 8,9% et 8,1%.





En pointant à la 5ème et à la 6ème place, Coris Bank International (CBI) et Attijariwafa bank (AWB) ont détenu 7,6% et 6,8% de parts de marché en 2020.





CBI a notamment gagné une place au classement grâce à hausse significative de sa part de marché qui est passée de 6,1% fin 2019 à 7,6% fin 2020. Idem pour le seul groupe bancaire ivoirien NSIA Banque qui a engrangé 6,1% de part de marché en 2020 contre 5,2% l'année précédente.





Malgré cette performance, NSIA Banque stagne à la 7ème place avec 3,5% de part du résultat net global réalisé par le secteur bancaire sur la période.





Oragroup, United Bank for Africa (UBA) et Banque de développement du Mali (BDM) complètent le top 10 des plus importants groupes bancaires de l'Union avec des parts de marché respectives de 5,7%; 3,4% et 3,3%.





Le groupe bancaire nigérian UBA fait ainsi son entrée dans ce cercle très restreint des groupes bancaires les plus actifs de la zone UEMOA au détriment groupe français BNP Paribas qui a été relégué à la 11ème place contre le 9ème rang en 2019, en raison notamment de la cession de sa filiale au Burkina Faso.





Les 3 filiales de BNP Paribas opérant dans la zone ne pèsent plus que 3,2% de parts de marché.