Un diplomate tunisien : “Des immigrés sèment la terreur avec des machettes, tuent et violent…”

L'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo, Adel Bouzekri Rmili a considéré qu'un pays devait se protéger et protéger ses ressortissants. Il a assuré qu'un grand nombre de migrants semaient la terreur en Tunisie.





Dans une déclaration publiée le 23 février 2023 par la télévision congolaise CMB DIGI-TV, Adel Bouzekri Rmili a affirmé que des migrants se trouvant au centre-ville de Sfax (une ville tunisienne) étaient équipés de machettes. « Il y a un grand nombre d’immigrés qui sèment la terreur : à Sfax, il y a des gens au centre-ville avec des machettes, qui tuent, qui violent… »





« Il y a une dame qui a été violée et tuée devant ses enfants et vous voulez que le gouvernement tunisien ne réagisse pas ! Il y a un phénomène d’afflux massif d’immigrés clandestins ! Ils sont en Tunisie d’une façon irrégulière. On ne parle pas de nos frères et sœurs subsahariens qui viennent en Tunisie. Le problème ne se pose jamais pour mes frères et sœurs congolais. Tous les Congolais se trouvant en Tunisie ont eu leurs visas. Les Congolais ne doivent pas se sentir visés. Il y a une lutte contre les clandestins qui sèment la terreur… Les Tunisiens ne sont pas racistes ou xénophobes », a-t-il ajouté.