Un fonds de l’OIF pour les femmes

Le dernier conseil permanent de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui a pris fin jeudi, a approuvé la création d’un fonds destiné aux femmes, a-t-on appris de cette institution.



Selon un communiqué transmis à l’APS, à l’occasion de cette rencontre de deux jours organisée ‘’pour la première fois en visioconférence’’, les représentants des Etats et gouvernements ‘’ont entériné la création d’un fonds de la francophonie pour les femmes, ‘La Francophonie avec Elles’‘’.

‘’Une initiative de la secrétaire générale [de l’OIF] pour accompagner les femmes en situation de précarité de l’espace francophone, qui subissent de plein fouet les [conséquences] socioéconomiques des crises comme celle’’ de la pandémie de coronavirus.

‘’Ce projet innovant, en faveur de l’autonomie économique des femmes, démontre la volonté de la francophonie de mettre l’égalité femmes-hommes au cœur de ses priorités’’, indique le communiqué.

Il ajoute que les actions du fonds ‘’La Francophonie avec Elles’’ seront mises en œuvre par des acteurs reconnus du développement : les associations, les coopératives, les ONG et les agences de coopération.

Selon le communiqué, la 110e session du conseil permanent de la francophonie est ‘’une étape supplémentaire de la transformation de l’OIF, qui tend à incarner un multilatéralisme rénové, plus fort, plus efficace et attentif aux besoins des populations’’.

Ce conseil permanent ‘’a permis à la francophonie institutionnelle de témoigner de son unité et de sa solidarité dans le contexte de la crise de la Covid-19 et a été l’occasion, pour les Etats et gouvernements, de réaffirmer leur soutien à la secrétaire générale dans ses actions en faveur d’une francophonie plus agile et plus agissante’’, lit-on dans le communiqué.