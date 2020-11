Un gouvernement d'union nationale pour sauver la paix en Côte d'Ivoire?

Alassane Ouattara et Henry Konan Bedié, Gouvernement National

Dix jours après la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui a vu l'écrasante victoire d'Alassane Ouattara face à Kouadio Konan Bertin dit KKB, la Côte d'Ivoire se trouve dans l'impasse politique. Pis, elle tend à toucher le fond avec les affrontements intercommunautaires localisés principalement dans les fiefs des opposants Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan. Tout simplement parce que chaque camp, pouvoir et opposition, campent sur leurs positions respectives.





Alors que faire? Quelle solution pour sortir de l'impasse et sauver la paix?





En vérité, il revient aux hommes politiques eux-mêmes de trouver cette solution et ils peuvent aller la chercher dans le passé récent de la Côte d'Ivoire. En effet, le pays s'était trouvé dans une situation beaucoup plus alarmante aux lendemains du 19 septembre 2020 avec une rébellion armée à gérer. Pour éviter la catastrophe, tous les acteurs politiques de premier plan ont accepté de se retrouver en France, à Marcoussis en vue d'accorder leur violon sur un gouvernement d'union nationale. Cela a permis d'avoir une certaine accalmie jusqu'aux accords de Ouagadougou, fruits d'un dialogue direct entre le chef de l'Etat d'alors, Laurent Gbagbo, et le chef de la rébellion à cette époque, Soro Guillaume, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de vivre trois ans de paix (2007-2010).





Aujourd'hui, de nombreux observateurs de la scène politique nationale pensent que le recours à un tel dialogue qui débouchera sur un gouvernement de large ouverture est l'unique voie de sortie de la crise actuelle. Les partisans de cette solution ont d'ailleurs été confortés dans leur position avec l'appel lancé par Alassane Ouattara, hier dans son discours postélectoral, à son aîné Henri Konan Bédié.