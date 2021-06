Un médecin brésilien se filme en train de tenir des propos obscènes face à une vendeuse en Égypte, le monde arabe indigné

polémique en Egypte sur une vidéo de médecin brésilien

En vacances en Égypte, un médecin brésilien a publié une vidéo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux et dans l’ensemble du monde arabe. Sur les images, on pouvait le voir en train de harceler une jeune femme égyptienne en tenant des propos obscènes devant elle. Cette “plaisanterie” l’a finalement mené en prison.





Le retour des touristes dans de nombreux pays, dont l’Égypte, signifie également le retour des comportements parfois indécents. Dernier exemple en date: la vidéo publiée par un médecin brésilien en vacances au pays des pharaons. L’homme a cru drôle de se filmer en train de tenir des propos grossiers devant une Égyptienne. Il a ensuite publié les images sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation à la fois dans son pays et dans le monde arabe.





En visite à Gizeh, près du Caire, avec des amis, le médecin s’est rendu dans une boutique de papyrus. Une vendeuse a alors montré aux hommes une branche de la plante qui sert à fabriquer l’ancestrale forme de papier. Le Brésilien lui a ensuite lancé: “Vous aimez quand c’est long et dur.” Ne comprenant pas la langue du touriste, la jeune femme lui a simplement souri.





L’homme, qui avait filmé toute la scène, a décidé de partager la vidéo sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 900.000 personnes. La polémique était lancée. Ces images ont déclenché une tempête d’indignation tant au Brésil que dans le monde arabe. À l’heure actuelle, la vidéo n’est plus disponible.





Placé en détention

Face aux critiques, le touriste a décidé de retourner dans le magasin le lendemain pour présenter ses excuses à la vendeuse. Il a de nouveau filmé la scène, et pensait l’affaire classée. Mais non. Le 31 mai, la police a débarqué à son hôtel et lui a signifié l’interdiction de quitter le territoire. Le lendemain, il a été placé en détention. Entre-temps, la vidéo avait été traduite par des blogueurs locaux et la polémique avait pris de l’ampleur.





Sa femme réagit