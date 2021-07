Une députée tunisienne agressée physiquement pendant son discours au Parlement

Abir Moussi, présidente du parti Destourien Libre et députée tunisienne agressée

En pleine séance au Parlement tunisien, la présidente d’un parti a été agressée par un député.

La Tunisie est rongée par une crise politique depuis 2019 et les dernières élections législatives, qui ont laissé un parlement sans majorité claire. Depuis, le bloc laïc et le bloc religieux s’affrontent régulièrement lors des séances, et cela tourne parfois à la violence physique. Entre octobre 2020 et février 2021, vingt-trois actes d’agressions physiques ont été recensés au sein de la chambre basse tunisienne.