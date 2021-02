UNION AFRICAINE : La Rwandaise Monique Nsanzabaganwa élue Vice-Présidente

Dr. Monique Nsanzabaganwa a été élue ce samedi au poste de Vice-Président de la Commission de l’Union Africaine. Elle a totalisé 42 voix sur 54. Elle était Vice-Gouverneure de la Banque Nationale du Rwanda. Elle occupé plusieurs postes dans son pays. Elle a notamment été Ministre du Commerce et de l’Industrie, Secrétaire d’État chargée de la Planification Économique, etc.Dr Nsanzabaganwa a fait sa carrière dans le secteur public, renseigne sa fiche de candidaute. Elle est connue pour avoir développé et dirigé des programmes favorisant l’inclusion financière et la prospérité économique du Rwanda.Elle va secondée Moussa Faki Mahamat qui a été réélu au poste de président de la Commission de l'Union Africaine pour un nouveau mandat de 4 ans.