Union africaine : Un sommet stratégique à Addis-Abeba pour financer les infrastructures durables

La Commission de l’Union africaine organise du 9 au 12 juin 2025, à Addis-Abeba, un atelier stratégique de haut niveau dans le cadre des consultations PIDA (Programme de développement des infrastructures en Afrique). Ce rendez-vous vise à accélérer la mobilisation des financements climatiques et à structurer des projets d’infrastructures durables à l’échelle continentale.









Malgré des avancées notables, le continent reste confronté à un déficit annuel de financement estimé entre 130 et 170 milliards de dollars, freinant la mise en œuvre de projets vitaux, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports et de la connectivité régionale. Deux projets structurants seront au cœur des discussions : le VICMED Corridor, qui vise à renforcer l’intégration logistique dans la région de la Méditerranée orientale, et le Jafara Solar and Wind Groundwater Project, combinant énergies renouvelables et gestion durable de l’eau.





Ce sommet réunit des décideurs politiques, des investisseurs privés, des bailleurs de fonds internationaux et des experts techniques pour explorer des mécanismes innovants de financement, renforcer les partenariats publics-privés et faire émerger des modèles viables d’infrastructures résilientes et sobres en carbone.





À terme, ces consultations stratégiques pourraient reconfigurer la trajectoire du développement des infrastructures, en alignant les investissements sur les objectifs climatiques mondiaux, tout en répondant aux besoins croissants des populations.