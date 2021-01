Vice-présidence de la Commission de l'Union africaine (CUA) : Fatumata Jallow Tambajang défend sa candidature et liste ses atouts

Fatumata Jallow Tambajang , ex vice-présidente Gambia

L'ex vice-présidente de la Gambje, Fatumata Jallow Tambajang défend sa candidature à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine (CUA). Dans un manifeste dont copie est parvenue à Seneweb, elle dévoile ses ambitions et listes ses atouts issus d'un riche parcours.





" J'ai toujours été guidée par la conviction que la CUA et l'Afrique en tant que continent disposent de ressources, d'opportunités et de potentiels énormes pour faire face aux problèmes urgents qui affectent le continent et le travail de la CUA, et pour faire avancer et réaliser avec succès les aspirations énoncées dans l'Agenda 2063 « L'Afrique que nous voulons ». Je suis convaincue que, si je suis élue au poste de vice-présidente (VP), je contribuerai de manière significative au travail de la CUA en faisant avancer l'Agenda et en abordant les questions émergentes auxquelles notre continent est confronté, car j'ai les qualifications, la compétence, l'engagement et la passion nécessaires".





Cadre supérieure gambienne, elle cumule plus de 35 ans d'expérience approfondie, diversifiée et solide en matière de politique, de gestion et de direction opérationnelle en Afrique et dans le monde.

Fatumata Jallow Tambajang a été vice-présidente de la République de Gambie; ministre de la Santé, du bien-être social et de la Femme ; conseillère politique pour les femmes auprès de trois présidents successifs de la République de Gambie ; Présidente du Conseil national des femmes et représentante des femmes au Conseil économique et social national de Gambie, sous la direction du premier président de la République de Gambie.





Elle a également été conseillère technique en chef du PNUD sur les questions de genre et les réformes politiques pour l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et de la résolution 1325 des Nations unies.

Elle a également été conseillère de VNU/PNUD sur le genre, la santé et la population au Libéria, directrice financière du PNUD en Gambie.





" Le renforcement du bureau du vice-président pour en faire un centre d'excellence pour la prestation de services responsables et de qualité serait ma première priorité ", annonce-t-elle .