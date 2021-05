Violation des droits humains en Guinée : 25 personnalités du régime Condé visées par des sanctions de l’UE (liste)

Selon une parution du quotidien français en ligne Lepoint.fr, 25 responsables guinéens sont accusés par les eurodéputés, d’être impliqués dans la mort par les forces de l’ordre de 250 personnes lors des manifestations.Ces responsables politiques et sécuritaires sont d’ailleurs soupçonnées par le parlement européen, de faire preuve de zèle pour supprimer l'opposition et violer les droits de l'homme. L’Union européenne dénonce aussi l'implication de ces 25 personnalités dans la mort de « 250 personnes, souvent tuées à proximité par des agents des forces de défense et de sécurité » lors de manifestations de l'opposition organisées depuis 2010. Parmi eux, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et le président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara.La rédaction de Seneweb s’est procurée la liste complète des personnalités guinéennes dont les noms auraient été transmis par une trentaine de députés européens à Joseph Borell, président de la commission européenne, comme étant de hauts responsables impliqués dans des actes de violation de droits humains en Guinée.Liste ci-dessous !Faut-il noter que, cinq guinéens, notamment des responsables du CNDD, font actuellement l’objet de restrictions renouvelées (interdiction de voyager sur le territoire des États membres de l’UE et gel des avoirs qui y sont détenus) pour leur implication présumée dans les massacres du 28 septembre 2009.