Visite : Youssou Ndour « impressionné » par la nouvelle zone industrielle du Bénin, promet de...

Comme annoncé, le chanteur sénégalais Youssou Ndour est arrivé au Bénin mardi dernier. Il a visité hier mercredi 18 janvier 2023, la Glo-djigbé Industrial Zone (GDIZ), la nouvelle zone industrielle du pays construite dans la commune d’Abomey-Calavi (commune voisine de Cotonou). L’artiste sénégalais était accompagné de la ministre chargée de l’Industrie Shadiya Assouman et de son homologue de la Justice Sévérin Quenum. Ils ont eu droit à une visite guidée du site conduite par l’équipe de la Sipi-Bénin, l’entité chargée d’aménager et d’exploiter cette zone industrielle. Youssou Ndour a pu toucher du doigt, ce qui se fait dans les usines de textile et de transformation de noix de cajou du site.





« Un pays ressemble un tout petit peu à son leader »





A l’issue de cette petite randonnée, le roi du Mbalax a jeté quelques fleurs à Patrice Talon. Pour lui, « un pays ressemble un tout petit peu à son leader ». Le chef de l’Etat béninois a « une compréhension extraordinaire de la vie économique. Et sa vision se traduit ici par ce que nous voyons » a-t-il loué. Youssou Ndour est persuadé qu’un pays qui aspire au développement doit forcément passer par l’industrialisation.





Ce qu’il a vu dans cette zone industrielle ne l’a pas laissé indifférent et il promet de revenir. « Je voulais (…) dire que le Bénin est un espace d’investissement pour les investisseurs. Nous sommes venus voir les opportunités qu’il y a. Nous sommes vraiment impressionnés, et je pense que ça nous a beaucoup parlés. On va revenir » a-t-il assuré.





Un retour en tant qu’investisseur ?