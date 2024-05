VOICI LES 5 PAYS D’AFRIQUE QUI COMPTENT LE PLUS DE MILLIONNAIRES

Près de 55% des millionnaires et plus de 90% des milliardaires d'Afrique sont regroupés dans seulement cinq pays d'après un rapport publié par Henley&Partners et New World Wealth.





Une concentration largement supérieure au reste du continent. Cinq pays accueillent 56% des millionnaires et 90% des milliardaires d'Afrique (en dollars américains), selon l'Africa Wealth Report 2024. Le point sur ces eldorados.





1-MAROC

En 5e position, se place le Maroc. Le pays du nord de l’Afrique compte 6.800 millionnaires, 32 centi-millionnaires (qui possèdent cent millions de dollars) et 4 milliardaires en 2024. Ces derniers ne représentent qu’environ 0,02% de la population marocaine qui s’établissait à 37,5 millions d'habitants en 2022.





2-KENYA

Le Kenya est le 4e pays d'Afrique qui compte le plus de millionnaires. En 2024, selon the Africa Wealth report, ils étaient 7.200 ainsi que 16 centi-millionnaires. Pour ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui avait une population de 54 millions de personnes en 2022, les super-riches représentent approximativement 0,01% de la population.





3-NIGÉRIA

Sur la 3e marche du podium des pays d'Afrique qui comptent le plus de millionnaires, s'installe le Nigeria. En 2024, il y a dans ce pays du golfe 8.200 millionnaires, 23 centi-millionnaires et 3 milliardaires. Cela représente moins de 0,01% des 218,5 millions d’habitants.





4-ÉGYPTE

Pays du nord-est du continent, l’Égypte est 2e au classement. Selon le rapport, en 2024, ils sont 15.600 millionnaires, 52 centi-millionnaires et 7 milliardaires, soit 0,01% de la population.









5-AFRIQUE DU SUD

Enfin, c'est l'Afrique du Sud qui s'installe sur la première marche de ce classement. En 2024, l'ancienne colonie britannique comptait 37.400 millionnaires,102 centi-millionnaires, 5 milliardaires, soit 0,06% des 59 millions d’habitants.