Zambie : Le president Edgard Lungu fait un malaise

Le Président Zambien fait un malaise, Edgar Lungu

Le président zambien, Edgar Lungu, a fait un malaise, lors des commémorations de la Journée des forces de défense. C’était hier dimanche à Lusaka, la capitale zambienne.





Une information confirmée par son secrétaire de cabinet, Simon Miti. "Le président Edgar Chagwa Lungu a été pris d’un soudain vertige cet après-midi, alors qu’il participait à la 45e cérémonie de commémoration et d’investiture des forces de défense. Le président souhaite assurer au grand public, à tous les citoyens concernés et à la communauté internationale, qu’il se porte bien et qu’il a continué à remplir ses fonctions de chef d’État, de gouvernement et de commandant en chef des forces de défense", lit-on dans un communiqué signé par Simon Miti.